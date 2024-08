Mercedes, Antonelli al posto di Hamilton: l'Italia ritrova un pilota in F1

Ora è ufficiale: Kimi Antonelli sarà al volante della Mercedes a partire dal 2025. Il 18enne bolognese è stato il prescelto per sostituire Lewis Hamilton , che dal prossimo anno passerà alla Ferrari . L'Italia torna ad avere un pilota titolare nel Mondiale di F1. L'annuncio della Mercedes riporta un pilota italiano in Formula 1 da titolare dal 2021, ultima stagione di Antonio Giovinazzi nel Circus come driver ufficiale Sauber Alfa Romeo. Kimi Antonelli affiancherà l'inglese George Russel l, anche lui proveniente dalla 'cantere' della scuderia della Stella d'Argento.

Le parole di Wolff

"La nostra formazione di piloti per il 2025 - ha commentato il team principal della Mercedes Toto Wolff - unisce esperienza, talento, gioventù e velocità pura. Siamo entusiasti di ciò che George e Kimi porteranno al team sia come piloti individuali, sia come partnership. La nostra nuova formazione è perfetta per aprire il prossimo capitolo della nostra storia. È anche una testimonianza della forza del nostro programma junior e della nostra fiducia nei talenti locali. George ha dimostrato di essere uno dei migliori piloti al mondo. Non è solo veloce, costante e determinato, ma è anche diventato un leader forte all'interno del team. Kimi ha costantemente dimostrato il talento e la velocità necessari per competere al vertice del nostro sport. Sappiamo che sarà un altro grande passo avanti, ma ci ha impressionato nei suoi test di F1 quest'anno e lo supporteremo in ogni fase del processo di apprendimento. In George, ha un compagno di squadra esperto da cui può imparare e affinare la sua arte".