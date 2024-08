Bagnaia dietro Marquez e Acosta: la griglia di partenza del GP di Aragon

Marc Marquez conquista la pole position del Gp d'Aragona. Il pilota spagnolo si aggiudica le qualifiche in 1:46.766, chiudendo davanti ad Acosta e Bagnaia. Il campione del mondo in carica segna il tempo di +0.842. Quarta posizione per Martin: a seguire Alex Marquez e Morbidelli. L'8 volte campione del mondo ritorna dunque nella prima casella per la prima volta da Jerez. La gara valida per il dodicesimo appuntamento del mondiale è in programma domenica 1 settembre alle ore 14 sul circuito del MotorLand. Prossimo appuntamento alle ore 15 con la Sprint Race.