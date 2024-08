Ferrari, Leclerc quarto a Monza. Norris in pole, la posizione di Sainz

MONZA-BRIANZA - Sarà Lando Norris a scattare domani dalla pole position del Gran Premio d'Italia, 16° appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota britannico della McLaren scatterà davanti a tutti grazie all'1'19"327 fatto segnare nel Q3 di Monza: quinta pole in carriera, la quarta stagionale dopo Barcellona, Hungaroring e Zandvoort. Al suo fianco, per una prima fila tutta McLaren (era dal 2012 con Hamilton che non centrava la pole a Monza), ci sarà Oscar Piastri, più lento di appena 109 millesimi, mentre le Ferrari - in pole nelle ultime due edizioni - devono accontentarsi della quarta e quinta posizione rispettivamente con Charles Leclerc (+0"134) e Carlos Sainz (+0"140).