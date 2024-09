Marquez dopo le polemiche: “Ho parlato con Bagnaia, non accetterò mai…”

"Per me il caso è chiuso". Alex Marquez archivia così l' incidente del Gp di Aragon che ha coinvolto Pecco Bagnaia a cinque giri dal termine della gara , poi vinta da Marc Marquez davanti a Martin e Acosta . I due piloti sono entrati in contatto in occasione del sorpasso del campione del mondo in carica valido per la terza posizione. Lo spagnolo del team Gresini è andato lungo sulla curva 12, incrociando così la traiettoria di Bagnaia. Immagini spaventose che hanno però visto entrambi i piloti uscire fortunatamente illesi. Marquez è poi tornato sull'accaduto, chiarendo la propria posizione con un messaggio condiviso sui profili social.

Marquez: "Non è nel mio Dna"

"Dopo aver letto alcune affermazioni vorrei spiegare con quanto segue. Non causerei mai deliberatamente un incidente con un altro pilota e non accetterò mai di essere accusato di questo. Non è nel mio Dna e non è il Dna di questo sport. La cosa più importante per me è la conversazione che ho avuto ieri con Pecco e, per me, il caso è chiuso. Ora è tempo di riposare e recuperare il corpo per essere al cento per cento a Misano", ha scritto Marquez.