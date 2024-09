MotoGp, Bagnaia in pole nel Gp San Marino: prima fila tutta italiana a Misano!

Pecco Bagnaia conquista la pole position del Gp di San Marino. Sul circuito di Misano, il campione del mondo in carica segna il tempo record di 1'30.304 che vale la prima casella della griglia di partenza davanti a Franco Morbidelli (+0.285) e Marco Bezzecchi (+0.305). Una prima fila tutta italiana è dunque attesa alla gara in programma domenica 8 settembre alle ore 14. È la prima volta nella storia del circuito che tre piloti Azzurri conquistino le prime tre posizioni del Gran Premio. Quarto posto invece per il leader della classifica piloti Jorge Martin che chiude davanti al connazionale Pedro Acosta . Nona posizione per Marc Marquez, fermato da una caduta nel finale delle qualifiche. Prossimo appuntamento alle ore 15 con la Sprint Race.

Bagnaia: "Senza parole"

Grazie al tempo record di Misano, Bagnaia conqusista la 20ª pole nella classe regina, portandosi a -3 qualifiche da Max Biaggi. Per la Ducati invece, si tratta della 98º pole complessiva nonché l'8ª al Gp di San Marino. Queste le dichiarazioni del pilota: "Sono senza parole per questo risultato. La mia squadra, il mio preparatore e il mio fisioterapista hanno fatto tutti un ottimo lavoro. Quando riesco ad andare in moto fortunatamente riesco a non pensare al dolore - ha dichiarato ai microfoni Sky - . La moto sta lavorando perfettamente, ma questo pomeriggio la Sprint non sarà facile. Con la gomma soft la moto è molto più nervosa e tende ad avere movimenti più aggressivi. È bellissimo essere in prima fila con altri due piloti dell'Academy: ci alleniamo tutti molto su questa pista".

Bezzecchi e il casco speciale

Non si è fatta attendere la reazione di Valentino Rossi al tempo del pilota VR46 Racing, che sui propri profili social ha condiviso l'immagine delle qualifiche accompagnata dal messaggio "Braaaviii". Così Bezzecchi al termine delle qualifiche. "Abbiamo lavorato molto bene, mettendo già da ieri un ottima base. Stamattina abbiamo apportato qualche modifica e con la gomma usata sono riuscito a girare bene. Di solito, con la gomma nuova faccio più fatica, mentre oggi sono riuscito a fare un buon tempo, nonostante qualche difficoltà. Credo di essere pronto sia per la Sprint che per la gara lunga.Realisticamente penso di poter arrivare tra i primi cinque. È una bella soddisfazione comunque condividere la prima fila con i miei amici". Il pilota ha poi chiarito il significato casco celebrativo indossato a Misano, recante la scritta "Mi fai battere forte il cuore": "Mi porto dietro questo casco speciale, realizzato assieme ai miei amici. Volevo mandare un messaggio a tutta Misano. In questo periodo difficile i tifosi non mi fanno mancare mai il loro sostegno", ha concluso Bezzecchi.

La griglia di partenza

1. Bagnaia 1'30.304

2. Morbidelli +0.285

3. Bezzecchi +0.305

4. Martin +0.341

5. Acosta +0.352

6. Binder +0.444

7. A.Marquez +0.574

8. Bastianini +0.596

9. M.Marquez +0.625

10. Quartararo +0.750

11. Viñales +0.851

12. Miller +0.898