Bagnaia dietro a Marquez, Martin staccato: GP San Marino, l’ordine di arrivo

Marc Marquez vince il Gp di San Marino e infila il secondo successo di fila. Sul circuito di Misano, l'8 volte campione del mondo chiude davanti a Pecco Bagnaia, partito in pole, ed Enea Bastianini. Scattato 9°, Marquez trionfa in rimonta sfruttando le indecisioni di inizio gara dettati dalla pioggia. Il caos scatenato dalle gocce cadute sulla pista ha mandato in confusione soprattutto il leader della classifica, Jorge Martin che entrato entrati ai box per cambiare la moto è stato poi costretto a rientrare nuovamente e riprendere quella da asciutto. Un passo falso fatale per il pilota della Ducati Primarc che chiude doppiato al 15° posto e ora vede Bagnaia farsi ancora più vicino a sole sette lunghezze.