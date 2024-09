MotoGP, classifica dopo Misano: Bagnaia, fiato sul collo di Martin

MISANO ADRIATICO (Rimini) - "È andata meglio di ieri. Ieri la possibilità di vincere c'era e non l'ho colta. Oggi non era possibile fare meglio di secondo. Marc era troppo in forma per poter provare a vincere, magari la prossima volta potrò avere una possibilità, ma Marc in queste condizioni è sicuramente molto forte. Ero semplicemente più lento di lui. È stato anche più coraggioso di tutti noi quando ha iniziato a piovere. Negli ultimi giri sono crollato, perché ho visto Bastianini lontano. In quel momento, la mia concentrazione si è abbassata e fisicamente non ero al 100% per battere questo Marquez. Ci riproveremo la prossima volta". Lo ha detto Francesco Bagnaia dopo il secondo posto nel Gp di San Marino. "Sono riuscito a recuperare 20 punti, sicuramente è positivo", ha aggiunto il pilota della Ducati a proposito della lotta per il titolo mondiale: "Oggi ho fatto il massimo, a differenza di ieri. Con la pista tutta asciutta il risultato sarebbe potuto essere diverso. Io e Martin stavamo lasciando il gruppo indietro. Nell'economia del campionato è stata una buona giornata. A livello di umore, però, preferivo tornare a vincere sulla pista di casa. Quando comunque ho visto Martin rientrare ai box dal megaschermo ho capito che lui oggi avrebbe fatto zero punti. Misano? Tra due settimane sarò nel pieno delle mie forze e sono contento di tornare su questa pista. Sarà una lotta a quattro contro Martin, Marquez e Bastianini", ha concluso.