Aston Martin, in F1 è il Newey day: diventerà anche coproprietario

È il giorno di Adrian Newey in verde. Prima di pranzo l’Aston Martin annuncerà l’ingaggio del genio delle monoposto, ultimo tassello di una sfarzosa campagna acquisti di tecnici e tecnologia (vedi i motori Honda ) messa in campo da Lance Stroll con l’appoggio economico del fondo saudita Pif per portare in alto il team di Silverstone, in questi due anni tornato indietro nelle graduatorie e nelle aspettative nonostante al volante ci sia Fernando Alonso. Mentre in Red Bull cercano faticosamente di porre rimedio all’errore di rivoluzionare una monoposto dominante («abbiamo reso la RB20 fin troppo complessa» ammette il team principal Christian Horner) in Aston Martin realizzato quello che era nei piani della Ferrari, un mega pool di ingegneri, ultimi arrivati Enrico Cardile, strappato proprio alla Ferrari per fare il direttore tecnico (in quel ruolo Fred Vasseur ha deciso di promuovere il francese Loic Serra prim’ancora che finisse il gardening dalla Mercedes) e ora Newey. Il re dei tecnici, in tutti i sensi.