Newey, l'Aston Martin presenta il fenomeno e rimpianto Ferrari: "Volevo una sfida nuova"

Newey: "Ispirato dalla passione di Lawrence"



"Sentivo di aver bisogno di una nuova sfida", ha detto Adrian Newey, 65 anni, che lascerà all'inizio del 2025 la squadra campione del mondo in carica, nella quale è entrato nel 2006, un anno dopo la sua creazione. Il genio che ha contribuito al dominio della Red Bull comincerà a marzo 2025 la sua nuova avventura confermando i rumors che vedevano altre scuderie interessate ai suoi servigi: "Sono entusiasta di entrare a far parte di Aston Martin. Molti team mi hanno contattato e questo mi lusinga. Ma sono stato enormemente ispirato e colpito dalla passione e dall'impegno che Lawrence porta in tutto ciò in cui è coinvolto. In questa era moderna, è l'unico proprietario di team così coinvolto. È determinato a creare una squadra vincente nel mondo". Newey sarà al lavoro in tempo per avere un impatto sulla vettura del 2026 che sarà costruita secondo nuovi regolamenti, compresa una diversa power unit. Newey avrà accesso a una fabbrica appena realizzata, comprendente una nuova galleria del vento ed un simulatore all'avanguardia. La sua sfida sarà integrarsi con Honda , nuovo fornitore dei motori.