Un totem di 5 metri per ricordare Simoncelli: speciale iniziativa a Coriano

Coriano dedicherà a Marco Simoncelli la principale porta d'accesso alla città. Caratteristico il modus operandi utilizzato per ricordarlo, con un 'totem' alto circa 5 metri che ritrarrà il campione romagnolo della MotoGP in sella alla sua Honda con il numero 58 o senza casco ed un grande sorriso con il volto incorniciato dai suoi proverbiali riccioli. La struttura verrà posta al centro della rotatoria di Via Marano all'incrocio con Via Saragat, con l'inaugurazione fissata per giovedì 19 settembre. L'opera ritrae Simoncelli in quattro diverse immagini, ben visibili da ogni lato di provenienza, con i colori identificativi del Sic che andranno ad illuminare la rotonda - dal diametro di 15 metri - sulla quale verranno disegnate grafiche identificative del pilota corianese. La mano di Aldo Drudi, rinomato designer e due volte Compasso d'oro, curerà la realizzazione del progetto significativo e commemorativo rinvenibile nella piccola cittadina di Coriano.