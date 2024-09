Leclerc in pole position a Baku. Terza la Ferrari di Sainz, Verstappen sesto

BAKU (Azerbaigian) - Charles Leclerc si conferma il re del sabato di Baku: per la quarta volta consecutiva il pilota della Ferrari firma la pole position (26 in carriera) sul tracciano azero! Qualifiche che si aprono subito con un clamoroso colpo scena: Lando Norris eliminato nel Q1 (frenato da una bandiera gialla) e partirà 17° domenica! Al primo tentativo in Q3 è Leclerc che sigla il miglior tempo di 1:41.610 seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz (+0.205) con Verstappen che salva miracolosamente la macchina in uscita dalla curva 15 piazzandosi al 5° posto. Ultimo tentativo che si apre con un disastro della Williams: Albon lascia i box con ancora il bocchettone di raffreddamento attaccato! Il pilota britannico riesce a toglierlo da solo appena in tempo per togliere la doppia bandiera gialla. Leclerc si migliora con 1:41.365 e nessuno riesce a batterglielo con Piastri che si mette tra le due Ferrari (Sain 3°). Perez beffa all'ultimo Verstappen con il campione del mondo per partirà 6°.