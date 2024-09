Gp dell'Azerbaijan, Hamilton punito: partirà dalla pit lane

Dopo la squalifica del francese Pierre Gasly per un problema di massimo flusso di carburante sulla sua Alpine, tocca a Lewis Hamilton lasciare il suo posto in griglia al Gp dell'Azerbaijan, in programma oggi alle ore 13 italiane. E' stata infatti punita la decisione della Mercedes di cambiare integralmente i componenti del motore del pilota inglese che dalla prossima stagione farà coppia alla Ferrari con Charles Leclerc.