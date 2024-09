Leclerc 2° a Baku, trionfa Piastri. Sainz-Perez, incidente a 2 giri dalla fine!

BAKU (Azerbaigian) - Il gran premio di Baku si conferma tabù per Charles Leclerc e la Ferrari che per la quarta volta consecutiva parte in pole position ma non vince la gara. Infatti è un superbo Oscar Piastri (McLaren) a trionfare davanti al ferrarista con George Russell (Mercedes) 3° dopo l'incidente al penultimo giro tra Sainz e Perez . Altra gara anonima per Max Verstappen che taglia il traguardo al 5° posto addirittura dientro a Lando Norris 4° (dopo essere partito 15°).

Baku, la gara

Perfetta la partenza di Leclerc che mantiene la prima posizione davanti a Piastri mentre Perez beffa Sainz per prendersi il 3° posto. Il monegasco impone un ritmo insostenibile per gli avversari scavando il solco con l'australiano della McLaren (6" dopo 15 giri) e mettendosi in una comoda posizione per la sosta box che arriva al 16° giro (gomma bianca) rientrando davanti al duo Piastri-Perez con Albon di mezzo ad "aiutare" il ferrarista. Con gomma bianca Piastri ha più ritmo e al 20° giro arriva il sorpasso dell'australiano ai danni di Charles in curva 1 ed il trio è compatto. Charles resta in scia a Piastri che si difende come un mastino agli attacchi del ferrarista che, a sua volta, deve stare attento a Perez. Alle spalle del terzetto c'è un ottimo Sainz 4° mentre Norris fa il suo primo pit-stop al 38° rientrando 7° (gomma gialla) con Russell 5° e Verstappen 6°. Ultimi 10 giri thriller con Piastri sempre davanti con quei 6-7 decimi che lo tengono al sicuro dai possibili attacchi di Leclerc alla curva 1. Calvario finale per Charles che "alza bandiera bianca" a 4 giri dalla fine (1,7" da Piastri) con Perez e Sainz attaccati: finale pazzesco perché al panultimo giro Perez passa Leclerc, Charles si difende bene, Perez va lungo e viene superato da Sainz e tra il messicano e lo spagnolo c'è contatto prima della curva 3! Virtual safety car e gara finita.

Sainz-Perez, l'incidente

Il momento clou della gara è stato l'incidente al penultimo giro tra Carlos Sainz e Sergio Perez, rispettivamente 4° e 3° all'attacco di Charles Leclerc in crisi con la gomma. Succede tutto nelle prime 3 curve: Leclerc copre bene e duramente l'interno costringendo il messicano al sorpasso all'esterno, il monegasco tira la staccata con il messicano che può solo alzare il piede, in quel momento Sainz ne approfitta per superare Perez. Lo spagnolo ha più ritmo nel terzetto e alla curva 2 va all'esterno per provare il sorpasso al compagno di squadra, Perez lo affianca e ruota a ruota il messicano sterza leggermente a destra e arriva il contatto con Sainz. Macchine a muro, piloti illesi e virtual safety car che chiude la gara.