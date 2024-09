Sainz: “Incidente con Perez? Non ho sbagliato”. Leclerc: “McLaren più veloce”

BAKU (Arzenbaigian) - La Ferrari deve ancora rinviare il successo a Baku, per la quinta volta (quattro Leclerc, una Vettel) la rossa è scattata dalla pole position senza però portare a casa il successo. Un evidente deluso Charles Leclerc ha commentato così la sua gara: "Con le gomme hard mi è mancato completamente il sostegno, al contrario di quanto avvenuto nel primo stint con le medie. La difesa su Piastri è stata sbagliata da parte mia. Sui freni non avevo tanto margine di manovra, ho scelto dunque di andare a riprendere il Drs sul rettilineo, pensando che fosse poi facile sorpassarlo. Tuttavia la McLaren, anche sotto il nostro Drs, era più veloce. Ho fatto un errore di valutazione, non so cosa potevo fare per prepararmi di più a questa situazione di gara. Dobbiamo guardare alla resa delle hard, perché è lì che abbiamo fatto un errore, faticando con il passo gara. Sulle medie avevo tanto sostegno mentre con le gomme dure questo non è mai successo".