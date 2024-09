Torna il Ferrari Cavalcade Classiche dal 19 al 21 settembre

I modelli e il percorso

Inoltre, non mancheranno supercar da riferimento per il settore automotive che, nel tempo, hanno definito nuovi standard, come GTO, F40, F50, e Ferrari Enzo.?Per quanto concerne il percorso, il tour prenderà il via da Gorizia, attraverserà il territorio del Collio, con i suoi paesaggi collinari ed i pregiati vigneti, poi andrà a toccare città come Cividale del Friuli, Udine, Palmanova, Aquileia e Grado, mentre il 20 settembre, attraverserà il confine sloveno, per esplorare le bellezze naturali degli altopiani e della valle dell’Isonzo. Quindi le vetture del cavallino transiteranno per Idrija, Tolmin e Nova Gorica e, il giorno successivo, proseguiranno il loro cammino nella regione del Carso fino a Trieste, dove saranno esposte in Piazza Unità d'Italia.?

FERRARI CAVALCADE CLASSICHE, TAPPE PRINCIPALI

19 settembre

Dalle 9:00 Partenza da Sistiana

Dalle 10:30 Cividale del Friuli, località Fornalis

12:30 – 14:30 Esposizione delle vetture a Udine, tra Piazza Libertà e Via Vittorio Veneto

Dalle 14:45 Borgo di Strassoldo

20 settembre

Dalle 8:30 Partenza da Sistiana

10:10 – 10:40 Esposizione vetture a Idrija nella piazza centrale Mestni trg

Dalle 12:40 Kranj

Dalle 15:30 Most na So?i

21 settembre

Dalle 9:00 Partenza da Sistiana

Dalle 10:15 Grotte di Postojna

20:00 – 23:00 Esposizione vetture a Trieste in Piazza Unità d’Italia e cena di gala

Le cinque auto elettriche più economiche degne di nota