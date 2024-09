Super Bagnaia, vince la Sprint a Misano e recupera punti a Martin

È Pecco Bagnaia ad aggiudicarsi la Sprint Race del MotoGp dell'Emilia Romagna. Sul circuito Marco Simoncelli di Misano, il pilota Ducati ha tagliato il traguardo davanti a Martin e Bastianini, portandosi così a 4 punti dallo spagnolo. La gara è in programma domenica 22 settembre alle ore 13, con il campione del mondo in carica - che per l'occasione ha voluto omaggiare lo scomparso Luca Salvadori - che partirà dalla pole position (1'30"031) davanti al pilota Pramac e al compagno Bastianini, che al termine della Sprint ha dichiarato: "Passo bellissimo, ma quello di Pecco decisamente meglio. La cosa più difficile per me sono stati gli ultimi giri. Speravo di fare meglio ma loro spingevano davvero troppo. Speriamo domani di migliorare". Queste invece le parole di Martin: "Non sono riuscito a mantenere la concentrazione, soprattutto quando ho preso il track limits perdendo anche la linea di staccata. In quel momento ho subito il sorpasso di Pecco, che è stato ancora una volta più bravo di me. È un risultato che mi lascia l'amaro in bocca". Così Bagnaia, atteso in prima fila nella gara di domenica: "Ho provato a dare il cento per cento e credo di esserci riuscito. Non è andata bene la partenza, è stato difficile dovere recuperare. Poi le cose sono andate meglio. Il passo è stato bellissimo per tutto il weekend, abbiamo guidato sempre sotto facendo tempi che non avremmo immaginato. Io e Martin oggi ci siamo giocati qualche jolly. Lui ha preso il track limits, mentre io ho rischiato di cadere. Avrei fatto fatica oggi a sopportare un altro secondo posto dopo quello dell'ultima gara. L'unico mio obiettivo oggi era vincere in qualsiasi modo".