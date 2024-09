MotoGp, Pecco Bagnaia esalta Misano e apparecchia il sorpasso su Martin

INVIATO A MISANO - L’era rossa, l’era di Pecco Bagnaia, resa ancora più grande dalla rivalità con Jorge Martin. Fatevene una ragione, non dimenticate il radioso passato giallo, ma andate avanti, godetevi questi ragazzi che con queste moto astronavi raggiungono velocità e pieghe impensabili soltanto un anno fa. E che continuano ad accelerare, record dopo record, battaglia dopo battaglia, in un duello che non permette errori. La grande bellezza a due ruote, con il ragazzo bello soprattutto dentro che raggiunge e valorizza ciò che si mette si mette in testa. A partire dal conservare ancora quel numero 1 sul cupolino (sarebbe la terza volta di fila in MotoGP...), missione che Pecco apparecchia in tutti i sensi con un sabato perfetto: pole mostruosa, anche se il muro dell’1’30” a Misano non cade per 32 millesimi («la telemetria dice che li ho persi con una chiusura al curvone, dopo aver toccato la linea bianca: riverniciarla nella notte è stata una bella idea...»), e vittoria in una Sprint iniziata male («non so perché, ma nelle ultime gare la mia moto vuole impennare: dobbiamo trovare una soluzione, perché non è possibile perdere posizioni ogni volta») ma condotta con un ritmo indiavolato e insostenibile grazie a un sorpasso al 7° giro sul rivale-amico andato leggermente lungo. «Mi ha distratto l’avvertimento dei track limits sul dashboard», dice Martin.