Bagnaia a terra, brutto colpo per il Mondiale: Bastianini vince, Martin furioso

MISANO - Enea Bastianini torna al successo e lo fa nella seconda gara a Misano battendo in volata un furioso Jorge Martin in una gara drammatica per Pecco Bagnaia caduto a 7 giri dalla fine (nel giorno della 100ª gara nella classe regina) e adesso a 24 punti dallo spagnolo della Ducati Pramac. Completa il podio Marc Marquez (a 8" dai primi due) con Marco Bezzecchi 4°.

Misano 2, la gara

Il campione del mondo in carica parte bene, risponde a Martin alla prima variante e prende il comando davanti allo spagnolo e al compagno di squadra Bastianini.

Momento però di difficoltà per Bagnaia che a 23 giri dalla fine viene superato da Martin (che cerca subito la fuga) e Bastianini e non riesce a stare con i due arrivando ad avere più d 2" di distacco. Quarto Marc Marquez dopo la caduta di Acosta a 18 giri dalla conclusione.

La gara vive il suo clou a 7 giri dalla fine con Bagnaia che cade mentre Bastianini ingaggia Martin per la lotta alla vittoria: all'ultimo giro Bastianini entra duramente su Martin portandolo fuori pista facendolo imbestialire! Enea taglia il traguardo per 1° per quella che è la vittoria numero 100 della Ducati (che conquista anche il titolo costruttori), la direzione gara non apre nessuna investigazione e la vittoria è confermata.