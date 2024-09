Norris domina e trionfa a Singapore! Leclerc, bella rimonta ma non basta

Singapore, la gara

Partenza senza colpi di scena o incidenti con Norris che difende la prima posizione su Verstappen con Hamilton 3° (con gomma rossa) inseguito da Russell. In casa Ferrari una posizione guadagnata per Leclerc (8°, frenato da Hulkenberg e Alonso) mentre due perse per Sainz (12°). Gruppo ben sgranato con Norris che fa il vuoto con 10" di vantaggio su Verstappen che a sua volta ne ha 7 su Hamilton dopo 16 giri.

Al 30° giro prima sbavatura per Norris che danneggia lievemente l'ala frontale, rientra ai box ma grazie all'ampio vantaggio rientra al 1° posto davanti al suo compagno di squadra Piastri. Dopo i valzer dei pit-stop, con Piastri ultimo a fermarsi (giro 36), Norris comanda davanti a Verstappen, Russell, Hamilton e Piastri con 23 giri dalla fine. L'australiano della McLaren comincia la sua rimonta per puntare al podio: passa Hamilton al 40° giro e Russell al 45° per il 3° posto. Dopo la sosta ai box Leclerc è costantemente il più veloce in pista e si mette anche lui a caccia delle due Mercedes mere Norris rischia nuovamente di andare a muro malgrado a 24" di vantaggio su Verstappen a 14 giri dalla fine. Leclerc si prende il 5° posto e negli ultimi 3 giri prende Russell: il pilta della Mercedes si difende bene senza dare una singola opportunità al monegasco. Da sottolineare il giro veloce realizzato da Ricciardo all'ultimo giro togliendolo a Norris.

Singapore, la top 10 della gara