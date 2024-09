Podio Bagnaia, trionfo Martin in Indonesia: Marquez-Bastianini out!

MANDALIKA (Indonesia) - Jorge Martin (Ducati Pramac) rimedia la caduta nella gara sprint dominando la gara della domenica a Mandalika e riguadagnando punti preziosi nella lotta al mondiale con Pecco Bagnaia 3° al traguardo e adesso a 21 punti da Martin. Secondo sul podio un grande Pedro Acosta (Ktm GasGas) ma "under investigation" per pressione gomme.

Ottima partenza di Martin seguito da Bastianini mentre difficoltà per Bagnaia che chiude il 1° giro al 6° posto. Martin va in fuga seguito dall'ottimo Acosta, alle loro spalle è gruppo compatto tutto italiano con Morbidelli, Bezzecchi, Bastianini con Bagnaia a 6 decimi, ritiro invece per Marc Marquez per guasto al motore.

Nella seconda metà di gara entra in azione Enea: passa Bezzecchi e Morbidelli salendo al 3° posto a 11 giri dalla fine a 2 secondi e 8 da Acosta. Bastianini rifila giri veloci in sequenza ma poi cade a 7 giri dalla fine mentre Bagnaia cattura il podio sfruttando un errore di BEzzecchi e poi superando di forza Morbidelli.