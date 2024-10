Louis Vuitton e F1, accordo storico: LVMH partner globale per 10 anni!

PARIGI (Francia) - Bernard Arnauld torna all'apice del motorsport, Lvmh diventerà global partner della F1 a partire dal 2025 con un nuovo accordo decennale. Lo ha annunciato il colosso del lusso che nell'accordo coinvolgerà diverse delle iconiche maison, tra cui Louis Vuitton , Moët Hennessy e TAG Heuer . Ulteriori dettagli, anticipa una nota, saranno annunciati all'inizio del 2025 ma è noto che il contratto con Rolex come cronometrista scadrà, dopo 11 anni, a fine 2024 e ad agosto il chief financial officer Jean-Jacques Guiony aveva confermato le trattative in corso con TAG Heuer. É "un accordo senza precedenti", non sono state fatte cifre ma le indiscrezioni parlano di 150 milioni di dollari a stagione (136 milioni di euro). Nasce dall'incrocio di "creatività ed eccellenza" con "innovazione e alte prestazioni": "riunirà il meglio dei due mondi e offrirà agli appassionati, ai fan e ai clienti esperienze impareggiabili che combinano lo sport emozionante e l'elegante art-de-vivre, le corse ruota a ruota e l'artigianato collaudato nel tempo" sottolinea una nota del gruppo francese.

Arnauld: "È solo l'inizio"

Le prime parole del magnate del lusso sul nuovo accordo: "Siamo solo all'inizio di questa partnership, ma le stagioni che ci attendono promettono di essere straordinarie. Negli ultimi anni, la Formula 1 è diventata davvero uno degli sport più desiderati al mondo. È una disciplina vibrante che richiama una serie di valori per noi molto importanti, come l'innovazione, lo spirito di squadra e la performance. Da molti anni, anche diverse nostre maison hanno scelto di investire nella Formula 1, sia per creare esperienze uniche che per momenti di celebrazione. Con le nostre Maison e l'esperienza del nostro gruppo, vogliamo far crescere ulteriormente questa dimensione esperienziale che la Formula 1 offre in tutto il mondo"