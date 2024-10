Bagnaia Samurai, la Sprint del Giappone è sua e il campionato si riapre

MOTEGI (Giappone) - Pedro Acosta cade a 4 giri dalla fine mentre comandava la gara sprint di Motegi, Pecco Bagnaia sfrutta l'occasione e vince (sesta sprint stagionale) precedendo Enea Bastianini e Marc Marquez , 4° Jorge Martin che adesso ha 15 punti di vantaggio sul campione del mondo in carica. Bagnaia parte bene e prende le redini della gara ma Acosta lo supera dopo i primi 2 giri, seguono Bastianini, Marc Marquez e Jorge Martin. Lo spagnolo della Gas Gas ne ha di più e cerca la fuga sui Ducati ufficiali che restano in scia mentre più staccato (1.6") Marquez. A 4 giri dalla fine dramma per Acost a che mentre guadagnava terreno su Bagnaia cade, il tutto con Marquez che recupera sui Ducatisti. Bagnaia ha margine sui due inseguitori che battagliano negli ultimi due giri con Enea che ha la meglio su Marc.

Bagnaia: "Non era facile"

Le parole del campione del mondo dopi il 6° successo stagionale nelle sprint: "Sono contento della vittoria, non era semplice, per adattarci abbiamo dovuto sacrificare qualcosa a livello di potenza e fare la gara con la mappatura meno prestazionale. Comunque stiamo lavorando bene, ripeto non era facile vincere ed e' stato davvero il massimo".

Bastianini: "Contro Marc ho chiuso gli occhi"

Secondo sul podio dopo una bella battaglia con Marquez, il commento di Enea Bastianini: "Una bella sprint, il passo era molto buono e alla fine ero anche vicino a Pecco. Avevo però perso tempo negli ultimi giri perchè Marquez era vicino, mi aveva anche superato ma alla curva 11 ho chiuso gli occhi e mollato i freni. È andata bene, un buon secondo posto".

Martin: "Sabato complicato"

Jorge Martin rimane leader del mondiale malgrado l'aver mancato il podio a Motegi, partito 11° lo spagnolo ha chiuso al 4° posto: "Sicuramente un sabato complicato: l'errore e la caduta in qualifica hanno condizionato il resto della giornata. Sono riuscito dopo la partenza a tornare sui primi, ma mi è mancata fiducia, soprattutto quando ha iniziato a piovere leggermente. Nei settori tre e quattro pioveva e non volevo prendere rischi inutili. Nel finale ero vicino a Marquez e in vista di domani ho in mente alcune cose su cui lavorare per migliorare. La partenza è stata fantastica e tutto mi è riuscito come pensavo. Tutti ora, però, conoscono la linea e, pertanto, domani sarà difficile replicarla"

La classifica dopo la sprint di Motegi: top 5