Bagnaia trionfa in Giappone e avvicina Martin: "Primi giri incredibili"

La gioia di Bagnaia

"E' stata una gara complicata, il passo è stato veloce, gli ultimi giri ero andato in difficoltà in frenata, ho dovuto cambiare strategia in curva, all'inizio ho faticato un po'. E' stato un week end di gara perfetto e raccolto il massimo dei punti". Così a Sky Sport, Pecco Bagnaia, dopo la vittoria del Gp del Giappone. "Ho dovuto cambiare l'approccio alla frenata negli ultimi giri, iniziavo a fare fatica in curva cinque e restare in traiettoria", ha aggiunto. "Quando si è in lotta il ritmo è più lento, non è facile superare quando hai un passo simile ed è difficle avvicinarsi. Il passo è stato più veloce di due anni fa, sono stati fatti dei tempi incredibili", ha proseguito. "Sfida con Martin come quella tra Rossi e Lorenzo? Sì ma loro cadevano molto meno. E' stressante, non si può sbagliare. Alla fine basta poco per guadagnare o perdere punti. Dieci punti sembrano pochi ma non lo sono, In questo weekend abbiamo avuto solo un piccolo intoppo in qualifica ma poi è stato tutto perfetto. La costanza in gara ha pagato molto, avevo negli ultimi giri quasi un secondo e mezzo e questo ha fatto si che chi stava dietro doveva consumare le gomme", ha concluso.

Le parole di Martin

"Sono contento del risultato, è stata una gara fantastica, sono arrivato vicino alla vittoria e ci ho provato senza mollare. Poi a due giri dalla fine ho avuto un piccolo spavento e ho pensato ai punti. Bravo Bagnaia, lui è un maestro nella gestione delle gomme. Sono felice del secondo posto". Così invece Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac, dopo il secondo posto nel Gp del Giappone.