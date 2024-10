Furia Vasseur, attacco frontale: “Illegale, sarebbe più che barare”

"Onestamente, non conosco i dettagli e tutta la storia. Senza dubbio non è permesso modificare l'assetto tra qualifiche e gara. Se progetti qualcosa per cambiare assetto tra qualifica e gara è illegale. Sarebbe più che barare. Se ciò fosse accaduto, sarebbe una cosa enorme, un'infrazione grave. Confido che la FIA possa condurre le indagini appropriate, disponendo di tutti gli strumenti necessari". Lo ha dichiarato Frédéric Vasseur , ai microfoni di Sky Sport, sull'utilizzo del T-tray da parte di Red Bull nelle qualifiche sprint del GP degli Stati Uniti . Il dispositivo illegale permette di modificare l'assetto della propria vettura durante il regime di parco chiuso.

Le parole di Vasseur

Il team principal della Ferrari ha aggiunto: "Tutte le scuderie operano sempre al limite del regolamento, ma l'ala della McLaren non era conforme. Commettere un errore è una cosa, ma infrangere le regole è diverso. Se qualcuno modifica la vettura tra qualifiche e gara, non è legale. Personalmente, preferisco evitare situazioni del genere. Riguardo all'operato della FIA, è difficile commentare senza aver seguito tutti gli sviluppi". Infine, ha concluso: "Le cose sono andate bene, anche se il risultato non è quello che ci aspettavamo. Con le hard eravamo davanti a tutti, con le soft siamo andati abbastanza bene. In Q3 ci è mancato un po’ di passo, ma nel complesso c’è continuità con le ultime gare. Non mi aspettavo una doppietta, ma meglio del terzo e quinto posto. Comunque siamo davanti e siamo tutti vicini. Abbiamo un buon passo gara, Verstappen e le Mercedes sono stati più veloci con le soft".