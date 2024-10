Bagnaia terzo: si allontana da Martin. Marquez fa il vuoto nel GP di Australia

PHILIP ISLAND (Australia) - Marc Marquez (Ducati Gresini) vince in rimonta e di forza il Gran Premio di Philip Island siglando il 3° successo stagionale battendo Jorge Martin (Ducati Pramac) che, comunque, guadagna ancora punti nella lotta Mondiale (+20) visto il 3° posto di Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Martin parte seguito da Bezzecchi (poi caduto) e Bagnaia con Marc Marquez che scivola in sesta posizione dopo una partenza davvero sfortunata, infatti la visiera adesiva gli finisce sotto la ruota posteriore facendolo slittare al via. Malgrado la disavventura lo spagnolo rimonta e al 15° giro è 2° con Martin che prova invano la fuga e Bagnaia 3° staccato di 2" dai primi due. La battaglia per la vittoria è tra i due spagnoli che regalano scintille con sorpassi e contro-sorpassi, a 3 giri dalla fine Marquez al comando dopo un duro sorpasso. Martin non ne ha questa volta per riprendere l'8 volte campione del mondo che negli ultimi due giri mette un prezioso gap (6 decimi) che difende fino alla bandiera scacchi.