F1, Norris in pole nel GP di Austin: le posizioni di Leclerc e Sainz

AUSTIN (Stati Uniti) - Lando Norris firma la pole-position (6ª in stagione) del Gran Premio di Austin beffando Max Verstappen. Alle spalle del campione del mondo le due rosse con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc. Il momento cruciale nel Q3 arriva alla fine perché Norris firma il miglior crono con 1:39.559, Verstappen prova a replicare e sembrerebbe avere il colpo in canna ma viene "fermato" dalla bandiera gialla per l'incidente di George Russell. Da sottolineare la clamorosa eliminazione in Q1 di Lewis Hamilton che partirà 19°.