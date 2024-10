La Ferrari colora di rosso gli Stati Uniti: doppietta pazzesca, trionfo Leclerc

AUSTIN (Stati Uniti) - Doppietta strepitosa per la Ferrari nel Gp di Austin! Charles Leclerc vince davanti a Carlos Sainz regalando una domenica da sogno al popolo della rossa. Gara mozzafiato negli Stati Uniti con la startegia della Ferrari che spicca sulle avversarie regalando da metà gara in poi una vera e propria passerella a Leclerc e Sainz. Si riaprono i discorsi a 5 gran premi dal termine con lo spettacolo rosso in avanti e la battaglia per il terzo posto tra Verstappen e Norris che tiene con il fiato sospeso fino all'ultimo giro. Guadagna l'olandese in vetta alla classifica piloti sul britannico, ma è il monegasco della Ferrari a guadagnare su entrambi.