Ventisei BMW XM (e un jet privato) per il Milan

Per la tradizionale consegna delle vetture BMW all’AC Milan è stata pensata una scenografia davvero impattante per la realizzazione del set fotografico e di un video emozionale che verrà lanciato sui canali social delle due aziende il 28 ottobre. Grandi protagoniste le ventisei BMW XM , di cui cinque con colori BMW Individual (Petrol Mica, Frozen Black, Boston Green, Brands Hatch Grey, Ruby Black), consegnate a giocatori e management. E sulla foto in un hangar di Milano Prime Malpensa, nello sfondo, c’è anche un jet privato!

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella

Le dichiarazioni

“Abbiamo scelto un luogo insolito - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di BMW Italia - perché ci piaceva sottolineare la potenza, il dinamismo e la passione che la BMW XM esprime. Per altro la storia stessa dell’azienda è legata fin dalle sue origini al mondo dell’aeronautica con la costruzione di motori aerei e ancora oggi guardiamo a questo comparto con grande attenzione derivando tecnologie come l’head up display, ad esempio, che rendono l’esperienza a bordo delle nostre vetture sempre più tecnologica e sicura, enfatizzando il piacere di guida tipico della marca”. “Mi piace ricordare - ha concluso Di Silvestre - come il rapporto con AC Milan sia nato tre anni fa proprio sul tema della leadership e dalla volontà di comunicare l’innovazione, la mobilità sostenibile e la continua ricerca della performance. L’evento di oggi riassume in modo molto scenografico ed iconico questi temi e ringrazio il presidente Paolo Scaroni per la passione, l’entusiasmo e lo spirito di partnership che hanno accompagnato il nostro percorso insieme”.

La partnership

Una partnership nata nel 2021 che fa dei valori comuni e un approccio condiviso al futuro il suo punto di forza, con una particolare attenzione alla sostenibilità del business e alla creazione di valore sociale come asset strategici. La partnership ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere un percorso verso una mobilità più sostenibile e stimolare una maggiore consapevolezza su tematiche di essenziale valore sociale.

L’auto: BMW XM

BMW XM è dotata del sistema di propulsione M HYBRID di nuova concezione, unito a un design stravagante e gli interni di lusso che guardano al futuro, creando una nuova interpretazione del concetto di Sports Activity Vehicle. Il sistema di trazione M HYBRID della BMW XM eroga una potenza complessiva di 480 kW/653 CV. È sostenuta da un motore V8 di nuova concezione, classicamente ad alto regime, con tecnologia M TwinPower Turbo all'avanguardia. L'unità da 4,4 litri presenta un collettore di scarico a bancate incrociate e un processo di separazione dell'olio ottimizzato. L'otto cilindri è assistito nel suo compito da un motore elettrico integrato nel cambio M Steptronic a otto rapporti. La potenza è immediatamente disponibile e risponde senza esitazioni a ogni movimento dell'acceleratore.

Milano, Area C e restrizioni: quanto valgono le auto EURO 3, 5 e 6?