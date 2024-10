Alonso infinito, pensa al futuro: “Ho tanto da fare”

Guardarsi allo specchio dopo 399 GP affrontati in F1. Una sensazione particolare, strana per Fernando Alonso. L’asturiano, alla vigilia del week end in Messico che prenderà il via quest’oggi, festeggerà il suo 400° appuntamento nel Circus in maniera un po’ particolare. L’asturiano, infatti, farà un’eccezione: abbandonare i colori canonici del suo casco, per indossare un modello in cui saranno predominati dettagli neri e dorati, a rappresentare i suoi due titoli mondiali targati 2005 e 2006 e quelle del suo primo e ultimo podio, ovvero in Malesia nel 2003 (terzo), quando ottenne anche la sua prima pole-position, e in Brasile l’anno scorso (terzo). Una storia lunghissima, iniziata nel lontano 2001, alla guida della Minardi. Un talento indiscutibile il suo, nonostante la PS01 non gli permettesse di competere per vincere. Un segugio di talenti come Flavio Briatore pensò bene di inserirlo in Renault e, dopo un 2002 da apprendistato,o il 2003 coincise con la prima vittoria in Ungheria.

Da quel momento, un’ascesa inesorabile: 4 podi nel 2004; nel 2005 e nel 2006 il capolavoro, prevalendo prima contro la McLaren di Kimi Raikkonen e poi contro il Kaiser della Ferrari. A seguire, l’avventura a Woking, con un contratto triennale e l’intenzione di chiudere lì la sua avventura in F1: «Ero sicuro al 99% che il 2009 sarebbe stata la mia ultima stagione. Era il mio piano, molto chiaro nella mia testa».Le cose andarono diversamente: i dissapori con il team, l’incedere di Lewis Hamilton e l’esplosione della Spy Story lo portarono su un percorso diverso. Vi fu il ritorno in Renault, con due vittorie nel 2008 e una di queste contornata dal giallo del crash del compagno di squadra Piquet Jr, a Singapore. Un’altra brutta storia, che lo convinse nel 2010 ad accettare l’offerta della Rossa. Cinque stagioni da 11 vittorie, 4 pole-position e 44 podi, lottando allo strenuo contro il dominio della Red Bull di Sebastian Vettel e soprattutto di Adrian Newey, vero rivale a detta di Nando di quel periodo. La nuova avventura poco fortunata in McLaren nell’era dei motori ibridi consigliava un termine delle “trasmissioni”, ricordando il saluto nel 2018 ad Abu Dhabi.