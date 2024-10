GP Messico, Sainz strepitoso: è pole davanti a Verstappen e Norris. Leclerc 4°

CITTA' DEL MESSICO - Un super Carlos Sainz brilla nel weekend in terra azteca e conquista la pole position nel GP del Messico, 20° appuntamento del Mondiale F1. Il matador della Ferrari chiude un giro capolavoro in Q3 e in 1’15’’946 si mette alle spalle i due piloti in lotta per la classifica piloti: Max Verstappen (+ 0’’225) e Lando Norris (+ 0’’314). Al fianco del britannico in seconda fila ci sarà l’altra Ferrari di Charles Leclerc (+ 0’’319), che non è riuscito a tenere il ritmo strepitoso del compagno di team. Prima pole position stagionale per lo spagnolo che vuole chiudere al migliore dei modi la sua esperienza con la Rossa prima di fare spazio ad Hamilton. Terza fila per le due Mercedes di George Russell (+ 0''410) e proprio Lewis Hamilton (+ 0''705), in quarta la Haas di Magnussen e l'Alpine di Gasly, in quinta la Williams di Albon e l'altra Haas di Hulkenberg.