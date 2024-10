Ferrari ancora grande: Sainz trionfa in Messico! Leclerc, podio e rimpianto

Messico, la gara

Solita partenza pazza del Messico con Sainz che va per prati per provare a passare Verstappen ridandogli posizione con Safey Car causa incidente di Tsunoda alla prima curva. Al 9° giro Sainz si riprende la prima posizione con un superbo sorpasso a curva 1 e scappa via, intanto dietro è il delirio tra Verstappen-Norris: Lando passa, Max lo accompagna fuori, Lando rimane davanti e i due escono di nuovo dopo un duro sorpasso dell'olandese, in tutto questo Leclerc ne approfitta per prendersi il 2° posto. La lotta tra Verstappen e Norris costa cara al campione del mondo che si prende ben 20" di penalità che sconta al 27° giro rientrando al 15° posto. Prime tre posizioni cristallizate con Sainz che tiene 7" di vantaggio sul compagno di squadra che, a sua volta, tiene a distanza Norris (5"). Verstappen rimonta e si porta al 6° posto alle spalle delle Mercedes. Sainz consolida il suo primato ma Leclerc deve stare attento alla rimonta di Norris che a 10 giri dalla fine è sotto al secondo dal ferrarista: all'ultima curva del 62° giro Leclerc perde il controllo della macchina, evita la collissione con il muro ma cede la posizione al britannico che guadagna altri preziosi punti su Verstappen (-45). All'ultimo giro la Ferrari chiama ai box Leclerc per il giro veloce che il monegasco riesce a firmare.

