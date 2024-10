GIVI, e-bike ed accessori pronti per EICMA 2024

EICMA rappresenterà un’occasione unica per gli appassionati di e-bike, che potranno scoprire una linea completa di accessori per il mondo delle due ruote, firmata GIVI-Bike, parte del gruppo GIVI S.p.A. Al Padiglione 15, stand B50, sarà esposta una collezione ampia e variegata: dagli accessori per l’uso urbano fino a quelli creati per l’avventura off-road, con proposte specifiche per gravel, mountain bike, bikepacking e cicloturismo.