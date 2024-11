Bagnaia, addio Mondiale? Mani sul volto: Sprint in Malesia da incubo

Le parole di Bagnaia

Amarezza e delusione, sì, ma nessuna voglia di arrendersi. "C'è ancora vita, finchè c'è la matematica lotterò". Assicura Pecco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport dopo la Sprint di Sepang che complica maledettamente la sua corsa al titolo. "Purtroppo in quel giro ho frenato un po' più piano, c'era una buca, l'ho presa e... - racconta la caduta il pilota della Ducati -. Purtroppo la Curva 9 è così, ma non doveva capitare. Jorge è stato furbo e bravo, il ritmo non era tanto veloce in quella fase ma tutto poteva succedere". Un errore costato carissimo. "Non ho fatto errori nel week-end, abbiamo chiuso sempre in testa. Jorge è stato più bravo di me nelle Sprint race quest'anno. Il discorso non è matematicamente chiuso ma siamo nella situazione in cui il titolo può perderlo solo lui. Io farò il massimo come sempre, con la sprint faccio fatica a capire perchè non ho lo stesso andamento delle gare vere e proprie. In ogni caso sarà difficile che qualcuno si possa mettere in mezzo tra me e lui e lui possa finire terzo o quarto", ha concluso Bagnaia.