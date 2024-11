Bagnaia scivola sui sogni mondiali: "Può perderlo solo Martin"

Da tigre della Malesia a coniglio bagnato, rispolverando una definizione dell’Avvocato Agnelli per il Roberto Baggio dei Mondiali americani di trent’anni fa. Pecco Bagnaia , campione totale, come uomo e come pilota, potrebbe non dover aspettare la scelta sul dove recuperare l’ultimo GP cancellato nella martoriata a Valencia anche per il suo intervento. Il Mondiale, il terzo titolo consecutivo nella top class, è andato. Scivolato dalle mani come la sua Ducati Desmosedici GP24 alla curva 9 («la bastarda», definizione dell’amico Marco Bezzecchi ) del terzo giro della Sprint di Sepang, mentre cercava di rispondere all’attacco chirurgico e letale di Jorge Martin alla prima staccata. La reazione del (nuovo) campione alla pole mostruosa del torinese, un atto di forza che avrebbe messo pressione e fatto male a chiunque, inducendolo a miti propositi. Tanto più in una situazione di classifica che permetteva allo spagnolo della Pramac, dall’estate destinato ad andare in Aprilia (dove si porterà come temuto ma non contrastato dalla Ducati il numero 1), di arrivare sempre in scia al torinese per conquistare l’agognato Mondiale dei Grandi dopo quello di Moto3 nel 2018. Invece Martinator ha fatto il... Martinator e ha picchiato duro. Spingendo come se non esistesse un domani. Una risposta da «purosangue» (definizione del team manager Gino Borsoi) che ha prodotto il classico effetto boomerang: l’ottavo “zero” della stagione di Bagnaia che pesa più delle 9 vittorie (a 3) nei GP e lo fa precipitare a -29. Con solo 62 in palio.

Bagnaia: "Farò il massimo, ma il Mondiale è quasi impossibile"

«Sono entrato un po’ più piano, perché al giro prima ero stato un po’ più al limite. Entrando più piano ho preso più stretto la curva e ho preso la buca, così mi si è chiusa» cerca di spiegare Pecco dopo una doccia calda che ha seguito quella fredda della caduta, per poi fare già un bilancio alla sua stagione del tris mondiale consecutivo (quasi) sfumato: «Purtroppo, quest’anno non è la prima volta che quando penso di fare una cosa più piano per avere più margine, cado. Jorge è stato più bravo, io ho commesso più errori, quasi sempre nella Sprint. Alla fine, l’unico gap che c’è tra noi due è quello in questa gara».

Quella corta del sabato, la novità introdotta nel 2023 per aumentare lo spettacolo e l’appetibilità della MotoGP, quindi l’audience. E che fin da subito sembra disegnata apposta per le qualità esplosive di Martin. «È stata una stagione un po’ particolare, la domenica non mi si può dire nulla, ma il sabato non è la mia giornata» conferma Pecco, che non punta il dito neppure sulla troppa diversità di punteggio nella Sprint (2 punti tra una posizione e l’altra per i primi, a differenza della Formula 1 dove se ne paga solo uno) e la troppo poca tra primo e secondo nei GP (5 punti, contro i 7 della F1). «Mah, questo è, non c’è da parlare più di tanto. Magari in futuro cambierà qualcosa, sicuramente abbiamo vinto tante Sprint, ma la differenza sono state le mie cadute e sfortune il sabato». Mentre Martin è stato molto costante ad alto livello. La domenica ha vinto meno (3 a 9 appunto), ma ha collezionato ben 9 secondi posti (contro 1). E nei 20 GP è stato sotto in classifica solo 4 volte: i primi due per la caduta in Qatar (-20 ma già - 3 in Portogallo) e in Germania (-10) e Austria (-5), ovvero nella super estate di Bagnaia. Che ora pensa solo alla gara di oggi. «Ho una possibilità di vincere un’altra gara: farò il massimo, ma il Mondiale è quasi impossibile, ora solo Jorge può perderlo. E questo può incidere. Spero solo che Enea e Marc migliorino il proprio passo perché ho bisogno che qualcuno si metta in mezzo».

A giudicare dalla Sprint è difficile. E comunque Martin al titolo non ci vuole ancora pensare. Non vuole condizionamenti, come non ha cambiato sé stesso anche dopo la pole e la caduta di Bagnaia. «Sono partito e volevo fare subito un bel passo, perché non mi piace fare calcoli. Io corro così - racconta -. Quando mi hanno segnalato che Pecco era caduto ho pensato che fosse un errore, perché era molto strano che sbagliasse. Poi ho visto che era vero, quindi ho provato a gestire il distacco con Marc».

Martin: "Non è finita finché non è finita"

Guai però a parlare di Mondiale. Anche perché Jorge ha altro in testa, come tutti gli spagnoli. «Per prima cosa, non c’è niente da festeggiare vedendo com’è la situazione a casa. Ovviamente sono contento, ma non posso esserlo troppo per questa situazione. Poi è vero che ho fatto un bel lavoro e non posso non essere soddisfatto di questo, però non è finita finché non è finita: Pecco proverà a dare il 100% e io devo pensare a guidare come so. Abbiamo fatto tanto ma non abbiamo ancora vinto nulla, mi aspetta una giornata da vivere con i piedi per terra». Guadagnare altri 9 punti e chiudere i conti è per lui quasi impossibile. «Io e Pecco abbiamo una marcia in più, è difficile che se io vinco lui arrivi terzo o quarto». Però che si senta campione lo capisci da come risponde quando gli chiedono se senta la pressione. «L’anno scorso ero teso e nervoso, ora quando metto il casco sparisce tutto e riesco guidare come so. È questo che mi piace, quando sono concentrato non ci sono pensieri nella testa».