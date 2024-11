Norris clamoroso, parte nonostante il divieto: è caos in Brasile, che succede

SAN PAOLO (Brasile) - Subito caos prima della partenza del Gran Premio de Brasile! Neanche tempo di schierarsi che Stroll si gira da solo nel giro di ricognizione e poi, senza senso, decide di insabbiarsi bloccando la vettura, ritiro per il canadese e caos in direzione gara con Lando Norris che combina una frittata: la Race Direction comunica "partenza abortita" (che appare sui tabelloni luminosi con "Start Aborted" quindi tutti fermi in griglia) ma poi molti piloti compreso Leclerc, seguendo il pole man quindi Norris, partono per un altro giro di formazione (quindi anche loro potenziali soggetti ad investigazione) mentre altri, seguendo il regolamento (regola 47.1), sono rimasti fermi compreso Verstappen che poi hanno riacceso la macchina aggregandosi al gruppo. Tornati tutti sulla griglia ariva la segnalazione di investigazione per Norris visto che è stato il primo a partire. Da Colapinto indietro nessuno si è mosso.