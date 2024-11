“Bagnaia come Ronaldo e Favino. Marquez? Maledetto, il più forte di tutti”

TORINO - Ciak, si gira l’ ultima scena del Mondiale . Nella tragedia spagnola , con Pecco Bagnaia e Jorge Martin che faticheranno come tutti a trovare lo spirito della festa. E non solo, almeno nel caso del torinese, per il tris consecutivo iridato nella top class ormai quasi del tutto sfuggito di mano nonostante 10 vittorie (contro 3 del rivale) nei 19 GP corsi. Roba da leggenda, una recita da Oscar, condizionata però dal “botteghino”, che in MotoGP è stato rimpolpato con le Sprint. Uno dei temi sollevati da Pierpaolo Spollon , talento sempre più apprezzato della cinematografia italiana e grande appassionato di moto, protagonista domenica sera della “prima” su Rai1 con Kabir Bedi di “Questione di stoffa”, film della collana “Purché finisca bene”. Quello che vorrebbero i tifosi rossi fra due fine settimana a Barcellona.

Pierpaolo, perché le moto?

«Quella per i motori è una passione di famiglia. Sono cresciuto in una casa con annessa officina meccanica, dove annusavo e toccavo moto e auto. Ci lavorava papà Lucio con mio zio che correva anche con le 500 e faceva il meccanico in Formula 1 per Briatore. Ha lavorato un po’ in tutte le categorie ma è morto in un incidente in moto, per questo per me sono sempre state “guardare ma non toccare”. La passione però ha preso il sopravvento. Sono un endurista».

Viaggia in moto?

«Sempre, anche se è sempre più complicato con il mio mestiere ed essere papà di due bambini. La moto è viaggio. L’ultimo quest’estate in Borgogna, partendo da Jesolo, facendo la Via del Sale. con gli amici e la tenda».

Potrebbe farne docufilm come Jovanotti con la bici.

«Mi piacerebbe, ma in moto devo nascondermi. Per contratto non potrei andarci. Inseguire la mia passione è sempre stato come una battaglia, contro la famiglia prima e con i datori di lavoro ora. Ma la mia gioia è aver coinvolto di nuovo mio padre. Ricordo la sua chiamata di un’ora per raccontarmi il suo corso da enduro, lui che al telefono non sta più di un minuto e mezzo… Stupendo».