Eicma 2024: le due ruote corrono anche con eBay

TORINO - Dopo l'edizione da record del 2023, eBay ritorna a Eicma, la cui 81ª edizione è in programma fino al 10 novembre a Fiera Milano Rho. Presso lostand G55 del padiglione 24 è stato allestito l'eBay Garage che accoglierà visitatori, nomi internazionali del mondo del motociclismo, influencer. Nelle giornate di apertura al pubblico, sono attesi Danilo Petrucci (giovedì 7), Tony Cairoli (venerdì 8), Loris Capirossi (sabato 9) e Troy Bayliss (domenica 10). Oltre a loro, ci sarà Andrea Pirillo, content creator automotive e lifestyle seguito su YouTube, Instagram, TikTok e Facebook da una community di 1.3M persone, che sui suoi profili social e di eBay racconterà le tantissime attività che si terranno allo stand eBay.

Professionisti, buyers e rivenditori presenteranno le opportunità di business della categoria P&A (Parti e Accessori Auto e Moto), uno dei segmenti più importanti per il marketplace. Secondo la recente ricerca di eBay sviluppata da IPSOS “Gli Italiani e la passione per le due ruote” 4 italiani su 10 possiedono una moto o un motorino e, sempre 4 su 10, amano occuparsi personalmente della manutenzione ordinaria, rivolgendosi al meccanico per gli interventi più complessi. Per la metà dei motociclisti italiani il risparmio percepito del “fai da te” arriva fino al 50% e per il 75% di loro l’e-commerce è la scelta principale per l’acquisto dei pezzi di ricambio nuovi, grazie soprattutto alla convenienza economica.