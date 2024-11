Bagnaia sogna il titolo: impresa impossibile? Chiedetelo a Valentino Rossi

Tre su diciannove. O forse tre esempi su una casistica molto più ampia. A questo deve aggrapparsi Pecco Bagnaia nel "re-match" contro Jorge Martin - così lo ha ribattezzato la MotoGP - di Barcellona, un anno dopo la sfida finale di Valencia vinta dal torinese. Tre su diciannove sono i weekend stagionali nei quali il madrileno - in vantaggio di 24 lunghezze con 37 punti ancora in palio - ha ottenuto meno dei 14 punti sufficienti per essere campione della MotoGP a prescindere dai risultati di Bagnaia: è accaduto in Spagna e Germania, dove Martinator è finito a terra nel GP quando era al comando, e nel primo dei due weekend di Misano, dove il 26enne del Team Pramac ha commesso l'errore di rientrare ai box per il cambio moto (di fronte a un leggerissimo scroscio di pioggia) a differenza dei rivali, una scelta che ha confinato Jorge al 15° posto al traguardo.