Bagnaia Campione del Mondo a Barcellona se: tutte le combinazioni

BARCELLONA (Spagna) - Pecco Bagnaia è spalle al muro per la lotta al titolo mondiale, il campione in carica arriva all'ultimo week-end di gare a Barcellona con 24 punti di ritardo da Jorge Martin (485 a 461) ma la speranza è l'ultima a morire visto che ci sono 37 punti in palio tra sprint e gara della domenica. Bagnaia deve subito vincere sabato perché se Jorge vincesse la sprint diventerebbe matematicamente campione del mondo. Lo spagnolo vincerebbe il mondiale anche arrivando 2° ma con Pecco 3° nella gara della sprint. Da ricordare che Bagnaia ha già vinto sul circuito della Catalogna in questa stagione "buttando via" tra l'altro la sprint con la caduta a poche curve dalla fine dell'ultimo giro.