Martin campione del mondo MotoGp! A Bagnaia non è riuscita l'impresa

BARCELLONA (Spagna) - Niente impresa per Pecco Bagnaia che dopo due anni è costretto ad abdicare dal trono di campione del mondo della MotoGP. Infatti Bagnaia ha vinto la gara del gran premio di Barcellona (11° successo stagionale alla domenica più 7 sprint) ma aveva bisogno che Jorge Martin si classificasse dal 10° posto in giù per conquistare il 3° titolo iridato consecutivo nella classe regina, lo spagnolo della Ducati Pramac però ha corso una gara tranquilla chiudendo al 3° posto e diventando il nuovo campione del mondo. Martin, che l'anno prossimo vestirà il #1 sull'Aprilia, ha anche scritto un'importante pagina di storia diventando il primo pilota di un team clienti (con forniture ufficiali) a vincere il titolo. Pramac che, inoltre, saluterà Ducati dopo 20 anni per diventare Yamaha Factory Team. Marc Marquez chiude al 2° posto e conquista la medaglia di bronzo nella classifica piloti a scapito di Enea Bastianini che oggi (7° ) non è riuscito a replicare la bella gara sprint di sabato causa anche una dura battaglia con Espargaro.