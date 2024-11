Mick Schumacher enigmatico: "La vita non va sempre come previsto"

Mick Schumacher ha pubblicato nelle scorse ore una Instagram story che ha destato curiosità tra i followers e i tifosi. Il figlio della leggenda della F1 Michael Schumacher ha pubblicato un messaggio enigmatico sul suo account dove si legge: " La vita non va sempre come previsto e le battute d'arresto possono essere difficili da affrontare ". Poi il pilota ha proseguito scrivendo: " Ma ogni sfida è un'occasione per imparare, crescere e tornare ancora più forti. Questo è solo un capitolo, non l'intera storia. Il viaggio continua e sono determinato a proseguirlo". Concludendo: "Grazie a tutti per il vostro sostegno, significa molto ".

Mick Schumacher, gesto social per papà Schumi?

Non è ancora ben chiaro a cosa si riferiscano le parole di Mick Schumacher, anche se i rumors che circolano nell'ambiente automobilistico tenderebbero ad escudere che possano essere legate al papà Michael, la sua famiglia o, più in generale, la sua vita privata. Alcune speculazioni indicano che potrebbero invece essere legate alla sua carriera in Formula 1. Negli ultimi mesi, Mick ha affrontato diverse sfide professionali. Nonostante sia entrato a far parte del team Mercedes nel 2024, pare che a causa delle recenti decisioni di mercato, sembrerebbero ridursi ulteriormente le sue opportunità di tornare come pilota titolare. In particolare, il team Sauber, che diventerà Audi nel 2026, ha scelto il giovane brasiliano Gabriel Bortoleto per il 2025, escludendo così Mick. Anche il suo ruolo come pilota di riserva in Mercedes è in discussione, poiché la scuderia starebbe trattando per il ritorno di Valtteri Bottas come tester e terzo driver.

Secondo indiscrezioni riportate dalla testata austriaca Kleine Zeitung, sembra che le trattative per un ritorno in Ferrari siano naufragate. Mick, ex membro della Ferrari Driver Academy e pilota di riserva per la Scuderia di Maranello, era considerato tra i candidati per la sostituzione di Robert Shwartzman. Tuttavia, la scelta sarebbe ricaduta sul britannico Phil Hanson, il quale porterebbe con sé sponsor più consistenti rispetto al pilota tedesco.