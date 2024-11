Suzuki e Torino F.C: dalla partnership nasce il "Bosco del Toro"

Continua la partnership virtuosa tra Suzuki , il Torino Football Club e il Settore Verde della Città di Torino: il nuovo progetto, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, darà vita al “Bosco del Toro” , con 30 alberi autoctoni ad alto fusto piantati nelle immediate vicinanze del centro sportivo Robaldo , nel Parco Colonnetti. La messa a dimora dei 30 alberi è prevista in data 12 marzo 2025, in seguito l'area sarà aperta al pubblico.

Suzuki e Torino, insieme per l'ambiente

Da anni ormai, Suzuki e il Torino FC collaborano in questo senso: hanno già piantato ben 198 alberi in diverse aree del Piemonte, tra cui Parco Piredda, Parco naturale della Mandria, Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, sede di Suzuki Italia e presso ccuole comunali adiacenti alla sede Suzuki. La rete nazionale delle concessionarie Suzuki si unisce inoltre all’iniziativa con la piantumazione di 226 alberi nelle rispettive zone di attività, per un totale di oltre 1.150 alberi piantati a oggi, con una riduzione stimata di 23.500 kg di CO2 all’anno.

Tra le iniziative più significative realizzate c'è "SuzukiSavetheGreen", per la bonifica di aree verdi in occasione della Giornata Mondiale della Terra, "SuzukiRisparmioEnergetico" per spegnere luci e insegne aziendali, contribuendo alla riduzione di 423 kg di CO2. "SuzukiGreenFriday" con lo 0,5% del fatturato di Suzuki destinato a iniziative per la sostenibilità e infine il "SuzukiBikeDay", la giornata dedicata alla mobilità alternativa, durante la quale migliaia di persone si spostano in bici.

