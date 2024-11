GP Las Vegas, Sainz beffato all'ultimo: pole Russell e posizione Leclerc

LAS VEGAS (Stati Uniti) - Qualifiche del Gran Premio di Las Vegas che hanno visto George Russell (Mercedes) firmare la pole position (quarta in carriera) all'ultimo giro beffando Carlos Sainz (Ferrari), terzo la sorpresa Pierre Gasly (Alpine). Il pilota britannico della Mercedes ha preteso di essere l'ultimo ad uscire dai box per poter sfruttare la pista più gommata, un grande rischio (per eventuali bandiere gialle) che ha pagato visto che Russell proprio all'ultimo giro, per 98 millesimi, ha tolto la pole all'ottimo Sainz. Charles Leclerc partirà in quarta posizione pagando un brutto primo settore (3 decimi) mentre nella lotta al titolo Max Verstappen riesce a mettersi davanti a Lando Norris, male Lewis Hamilton (10°) con due brutti errori nel Q3. Da sottolineare, ancora una volta, l'eliminazione in Q1 di Sergio Perez (sesta!) in un week-end dove il suo futuro è stato nuovamente tema di discussione.