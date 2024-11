“C’è odore di marijuana. Verrebbe fuori un bel casino”: Las Vegas, allarme F1

Cresce l'attesa per il Gran Premio di Las Vegas, gara in programma domenica 24 novembre alle ore 7 antimeridiane e che vedrà George Russell partire in pole position davanti a Carlos Sainz e Pierre Gasly - lo spagnolo beffato all'ultimo giro delle qualifiche, quarta posizione invece per Charles Leclerc - . In Nevada, i piloti si preparano dunque per il terzo appuntamento del mondiale, che potrebbe proclamare Max Verstappen campione del mondo in caso vittoria dell'olandese, che sullo Strip Circuit partirà davanti a Lando Norris. Nel mentre, l'atmosfera assume tutti i caratteri tipici della capitale del gioco d'azzardo. Segnalazioni degne di nota su questo fronte provengono dagli stessi piloti, che non hanno potuto fare a meno di percepire il "persistente odore di marijuana".