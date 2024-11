Leclerc predestinato o piagnucolone? L’ennesima protesta contro la Ferrari

Caos Ferrari

Quest’ultima poi fatica di più a gestire la rivalità interna. E non solo perché Sainz è in partenza e quindi si sente più “libero”. I continui e crescenti mugugni (anzi, diciamolo pure: isterismi) via radio e quindi pubblici di Leclerc contro il comportamento dello spagnolo e le strategie della squadra non aiutano a mantenere un clima sereno e costruttivo. Quello che serve in queste ultime due (tre, vista la Sprint di sabato) gare tra Qatar e Abu Dhabi. Per altro domenica a freddo, dopo aver visto i dati e sentito la versione (cazziatone?) di Vasseur, lo stesso Charles ha riconosciuto di essersi scaldato inutilmente (la Mercedes era imprendibile) e di aver perso tempo più per un suo errore (ha distrutto subito le gomme attaccando troppo Russell). Insomma, ancora peccati di foga. Al volante e a parole. Non quello che serve per diventare campioni. E una dimostrazione di debolezza nella quale, statene certi, il prossimo anno si infilerà anche Hamilton. Dall’interno, per di più. E ci sarà da divertirsi. Ad ascoltare la radio di sicuro.