Piastri-Norris, la McLaren domina la sprint in Qatar. Sainz 4°, Leclerc 5°

"Questo è uno di quei circuiti dove le condizioni della pista cambiano poco tra qualifica e gara , anche se andremo forse a variare qualcosa sulla nostra vettura". Queste le parole di Oscar Piastri, pilota della McLaren intervenuto in seguito alla vittoria conquistata nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar, sul circuito di Losail. " Il sorpasso su Russell ha fatto la differenza - ha esordito l'australiano -. Poi ho sofferto molto per l'aderenza delle gomme, ma abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, anche grazie all'aiuto di Norris. Spingeremo tantissimo sia in qualifica che in gara - ha proseguito -, anche se ci sarà qualche piccolo cambiamento sulla macchina. Penso che ci siano un paio di aspetti sui quali sarà possibile lavorare, oltre ai nostri avversari che daranno tutto per conquistare la pole position ".

Le parole di Norris

"Ho cercato di dare il Drs a Oscar, anche se è sempre difficile. Abbiamo fatto doppietta e preso il bottino massimo di punti, che era l’obiettivo. Siamo contenti come team, abbiamo eseguito tutto perfettamente. Il passo era buono, probabilmente potevo spingere di più di quanto ho fatto, ma volevo tenere gli altri dietro e aiutare Oscar con George. Abbiamo fatto il nostro lavoro". Così Lando Norris, pilota della McLaren, secondo nella gara sprint del Gp del Qatar. "Swap finale? Eravamo tutti vicini, avevo programmato di farlo dal Brasile e ho cercato di fare quella che credevo fosse la cosa migliore. Il team mi aveva detto di non farlo, ma alla fine l’ho fatto lo stesso e ce l’abbiamo fatta. Io non sono qui per vincere le Sprint, sono qui per vincere le gare e magari un campionato. Quest’anno non è andata secondo i piani, ma io ho fatto del mio meglio. Ora guardiamo a domani. La gara è stata dura, il mio collo non è contento. Domani sarà una gara faticosa: la pista è molto più veloce dell’anno scorso. A livello fisico è dura”, ha aggiunto.

Le parole di Russell

"Le gomme sono calate di prestazione nel corso degli ultimi giri, mi sarebbe piaciuto riuscire ad agganciare Norris per misurare il mio passo con il suo". Queste le parole di George Russell, pilota della Mercedes intervenuto in seguito al terzo posto conquistato nella Sprint Race. "Con Piastri siamo arrivati molto vicini in curva uno - ha commentato il britannico, andato spesso al corpo a corpo con il pilota australiano per la conquista della seconda posizione -. È stato molto frustrante perché Oscar aveva sempre Drs, mentre io volevo lottare anche per dare tanto spettacolo ai fan. Le gomme sono calate di prestazione verso la fine della sprint, mi sarebbe piaciuto misurarmi con Norris per capire se ci fosse differenza tra il mio e il suo passo".