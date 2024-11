Verstappen spaziale, sua la pole in Qatar! Ferrari dietro le McLaren

LOSAIL (Qatar) - Max Verstappen firma la pole-position delle qualifiche del gran premio del Qatar soffiandola all'ultimo tentativo a George Russell con Lando Norris 3°, male le Ferrari entrambe dietro le McLaren. Nessun colpo di scena in Q1 e Q2 e quindi tutti i big presenti in Q3 per giocarsi la prima posizione con Russell che al primo tentativo piazza un ottimo 1:20.575 mettendosi davanti a Verstappen per 45 millesimi. Ultimi 2' con tutti che hanno un solo giro a disposizione: i ferraristi sono i primi a lanciarsi ma non si migliorano con Sainz 7° e Leclerc 5° beffati da entrambe le McLaren (Norris 3° e Piastri 4°). La sfida è tra Russell e Verstappen con l'olandese che firma la pole con 1:20.520 "rubandola" al britannico per 55 millesimi