Ferrari, doccia gelata: Leclerc penalizzato 10 posizioni in griglia

ABU DHABi (Emirati Arabi) - Non inizia sotto una buona stella l'ultimo gran premio della stagione per Charles Leclerc e la Ferrari. Il pilota monegasco ha firmato il miglior tempo nelle FP1 del Gran premio di Abu Dhabi ma dovrà scontare 10 posizioni di penalità in griglia di partenza domenica per la sostituzione del pacco batteria (3° pacchetto cambiato in stagione) della sua Ferrari SF-24. Già dalle prime battute si era capito che qualcosa non funzionasse sulla vettura #16 visto che Charles è dovuto stare fermo ai box mezzora prima di scendere in pista con i meccanici impegnati a smontare e rimontare la vettura. Un duro colpo per la rossa per la lotta al titolo costruttori visto che deve recuperare 21 punti alla McLaren con Leclerc che, nella migliore delle ipotesi, scatterà in 11ª posizione qualora centrasse la pole-postion.