Leclerc eliminato in Q2, partirà penultimo nel GP di Abu Dhabi: cosa è successo

"Sono molto contento di quanto visto oggi, domani il principale obiettivo resta quello di battere le Ferrari ". Queste le parole di Lando Norris, pilota della McLaren che ha ottenuto la pole position nella qualifica del Gran Premio di Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina. "Una giornata perfetta per noi, forse più dura di quello che pensavamo, anche se siamo soddisfatti dell'uno-due - ha commentato Norris riferendosi al secondo posto in griglia di Piastri -. Dobbiamo battere la Ferrari, questo è il principale obiettivo, io voglio vincere la gara , domani avremo una buona possibilità di farlo e daremo tutto per riuscirci. Sono molto contento - ha chiosato - anche per il grande lavoro del team che è stato davvero incredibile".

Le parole di Piastri

"Il campionato Costruttori è l'obiettivo più importante, anche se sono sicuro che sia io che Norris vorremo vincere la gara". Queste le parole di Oscar Piastri, pilota della McLaren intervenuto in seguito alla seconda posizione in griglia conquistata al termine della qualifica del Gran Premio di Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina. "Una qualifica complicata a rispetto al venerdì, trovando le condizioni giuste dopo un po' di tempo - ha analizzato l'australiano -. Mi è mancato qualcosa nell'ultimo tentativo, ma il secondo posto è un ottimo risultato. Il track limits? Ero dentro la pista anche se di poco, sono riuscito a mantenere la concentrazione in un momento di tensione in cui pensavo mi stessero togliendo il giro - ha proseguito -. Cercheremo di fare di tutto per vincere il campionato, l'obiettivo più importante per domani. Sia io che Norris vogliamo vincere la gara, ma il titolo resta l'obiettivo principale".

Le parole di Hamilton

A sorpresa, eliminato in Q1, insieme ad Albon, Zhou, Colapinto e Doohan, Lewis Hamilton, che chiude 18°: "Abbiamo scelto una tempistica sbagliata per uscire dal box, c'era tanto traffico per i diversi piloti che dovevano far segnare il loro giro. Onestamente non credo sia stata sfortuna. Abbiamo scelto una tempistica sbagliata per uscire, la posizione in pista non era corretta, così come il tempismo con cui siamo usciti. In tanti erano in pista per far segnare il loro ultimo tentativo e il traffico ha fatto la differenza", ha detto il pilota della Mercedes, futuro ferrarista e sette volte iridato.