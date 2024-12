Furia Verstappen, duro sfogo con i commissari: “Siete degli stupidi idioti"© .

ABU DHABI (Emirati Arabi) - Gara complicata per Max Verstappen in quel di Abu Dhabi. Il campione del mondo, parito dalla quarta posizione, è stato molto aggressivo alla partenza cercando di prendere la seconda posizione di Oscar Piastri: l'australiano lascia un varco, l'olandese si butta dentro alla curva 1, Piastri chiude tardi la porta ed il contatto è inevitabile. Max riesce a rimettere la vettura subito in pista mentre Oscar deve accodarsi in fondo al gruppo. La Race Direction però decide di penalizzare Verstappen con 10" (sostenendo che il pilota Red Bull abbia lasciato il freno al momento della staccata) il quale, a modo suo, non ha gradito e nel commentare al team radio la vicenda ha detto: "Potremmo chiedere 20 secondi? Stupidi idioti".